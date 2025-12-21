Bild: Мерц потерпел на саммите ЕС два серьезных поражения

Прошедший 18-19 декабря саммит ЕС стал болезненным ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца: глава немецкого правительства не смог добиться конфискации российских активов и подписания торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, общим рынком стран Южной Америки. Такое мнение высказывает газета Bild.

Издание напоминает, что Мерц рассчитывал договориться об использовании замороженных в российских активов для финансирования Украины, но против выступили многие лидеры стран ЕС, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вторым поражением канцлера на саммите стал срыв соглашения с МЕРКОСУР, на скорейшее подписание которого рассчитывала Германия.

"Протесты французских фермеров снова отложили договор, который обсуждается уже четверть века", - отмечает Bild.

Мерц, тем не менее, попытался представить итоги саммита как свою победу. Он заявил, что все прошло именно так, как он планировал, и что решение финансировать Киев за счет средств общего долга стран ЕС "даже лучше", чем конфискация российских активов. Однако эти заверения Мерца не вызвали доверия у СМИ и экспертов.

По словам немецкого социолога Германа Бинкерта из института INSA, на рождественские каникулы Мерц уходит заметно ослабленным.

Толпа освистала Мерца

Bild оценивает итоги саммита ЕС для Мерца более скептически.