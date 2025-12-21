FT: Макрон предал Мерца из-за российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца, по сути, выступив против конфискации замороженных активов РФ. Теперь Макрону придется за это заплатить, пишет Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

О предательстве заявил газете высокопоставленный европейский дипломат, знающий, как проходили переговоры.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить», — сказал дипломат.

По его словам, французский лидер не осмелился открыто противоречить Макрону. Еще больше его слабость показало то, что у него «не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони».

Елисейский дворец дал ответ по организации переговоров Путина и Макрона

Ранее Financial Times написала, что итальянский премьер Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в том, что Брюссель отказался от передачи российских активов Киеву. Ее поддержал Макрон. Оба заявили, что национальные парламенты выступят против финансовых гарантий, которые требовала Бельгия от всех стран ЕС. Это сразу «изменило настроение» на переговорах.