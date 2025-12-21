Карта России за спиной президента Владимира Путина во время программы «Итоги года» стала сигналом о твердой позиции Москвы по территориальным вопросам. Об этом заявило Британское издание UnHerd. Публикация также отметила уверенность российского лидера в успехах на фронте.

«Карта не была единственным знаком, показывающим уверенность президента в успехах на фронте», — утверждается в материале UnHerd.

Авторы издания интерпретировали это как демонстрацию решимости.

Издание обратило внимание, что во время эфира Путин неоднократно констатировал отступление ВСУ и продвижение российских войск. Также было отмечено, что российский президент оценил сигналы Киева о готовности к диалогу.

Программа вышла в эфир на фоне разногласий между европейскими лидерами по вопросу конфискации российских активов. По мнению UnHerd, это продемонстрировало серьезный раскол внутри континента.

Ранее западные СМИ уже фиксировали неизменность позиции Владимира Путина по Украине. Guardian сообщала, что на прямой линии президент подтвердил готовность продолжать боевые действия до выполнения условий Москвы и не пересматривать цели спецоперации, а Politico, NBC и другие издания отмечали, что его заявления по конфликту внимательно отслеживаются как индикатор курса России.