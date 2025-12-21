Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с открытым протестом во время своего визита в Магдебург. Инцидент произошел после того, как политик посетил поминальную службу по жертвам теракта на Рождественском рынке города.

Соответствующие кадры публикуют местные СМИ.

Как видно на записи, собравшаяся на улице толпа встретила канцлера свистом и выкриками. Среди протестных реплик звучали обвинения в адрес политика, например: «Канцлер войны! Убирайся отсюда!» Этот эпизод отражает накалённую общественную атмосферу после трагических событий.

Напомним, 20 декабря 2024 года в Магдебурге в толпу на рождественской ярмарке на большой скорости въехал автомобиль. В результате инцидента пострадали более 200 человек, сообщалось как минимум о шести погибших. По подозрению в совершении теракта был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который, по данным следствия, мотивировал свои действия «плохим обращением» с беженцами из его страны в Германии.

Реакция горожан на визит Мерца, вероятно, связана с общей напряжённостью и критикой политики властей в контексте миграционного кризиса и безопасности.