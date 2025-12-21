Елисейский дворец дал ответ по организации переговоров Путина и Макрона

Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации французского лидера.

Ранее Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что Москва готова к диалогу. Он добавил, что такой разговор должен быть конструктивным, а не ради галочки.

Ушаков: возможная трёхсторонняя встреча США, России и Украины не прорабатывается

«То, что в Кремле публично одобряют такой шаг — это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров», —пояснил представитель Елисейского дворца.

По его словам, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, «не является оптимальным».