В Германии упали рейтинги Мерца и его министров

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца резко упала. Теперь лишь 35% опрошенных хотят, чтобы он играл важную политическую роль в будущем страны. Это на 11% меньше, чем в июле 2025 года, сообщают данные опроса издания Der Spiegel.

© Газета.Ru

Также падают рейтинги и всех ключевых министров правительства Мерца — свои позиции потеряли министры: обороны, труда и общественных дел, а также внутренних дел. Рекордно низкого уровня поддержки достиг лидер парламентской фракции ХДС Йенс Шпан.

По информации издания, более двух третей опрошенных настроены критически или очень критически к работе федерального правительства, и «не каждый третий избиратель считает их работу хорошей или очень хорошей».

В 2026 году 41% ожидает ухудшения своего финансового положения, а 27% надеются на лучшее. По сравнению с их личными прогнозами годичной давности в Германии нет признаков позитивной динамики, указывает Der Spiegel.

В декабре свой опрос опубликовало и немецкое издание Bild. Его данные показали, что жители Германии все меньше уверены в способности правительства Мерца эффективно реагировать на текущие вызовы. Исследование показало, что 40% опрошенных считают, что их финансовое положение ухудшится, а 41% не ожидают никаких изменений. 10% выразили надежду на улучшение, а 9% не дали определенного ответа.