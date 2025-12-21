Зеленский рассказал о предложении Вашингтона по переговорам

Владимир Зеленский рассказал, что США в рамках работы над урегулированием украинского кризиса предложили провести переговоры с представителями Украины и России во Флориде, пишет Bloomberg.

Украинский лидер отметил, что проведение трехсторонних переговоров зависит от исхода американо-украинских обсуждений, начавшихся в пятницу, 19 декабря.

Зеленский уточнил, что к возможной встрече может присоединиться европейская делегация, которая сейчас также находится во Флориде.

Ушаков оценил поправки Украины и ЕС к мирному плану Трампа

«США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России, и, насколько я понимаю, они предложили формат Украина — США — Россия, а, поскольку там также находятся представители Европы, то возможно, и Европы тоже», — отметил политик.

Киев и его партнеры тщательно работают над каждым пунктом, на каждом этапе соглашения, чтобы «получить не схему раздела территорий и ресурсов», а соглашение о стабильном и долгосрочном мире и надежные гарантии безопасности, заметил Зеленский.

Украинский лидер также поднял вопрос о проведении выборов. Он уточнил, что для начала этой процедуры следует либо подписать соглашение, либо добиться прекращения огня.