Названа причина, по которой Алиев не примет участие в саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на администрацию азербайджанского лидера.

"Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика", - говорится в сообщении.

При этом в информации отмечается, что "Азербайджан регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами".