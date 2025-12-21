В Сербии рассказали, на каком этапе находится процесс по освобождению Младича

Илья Родин

Семья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича ждет ответ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянии здоровья, рассказал сын генерала Дарко Младич. Об этом пишет РИА Новости.

В Сербии рассказали, на каком этапе находится процесс по освобождению Младича
© Global Look Press

По данным агентства, российская сторона на заседании Совбеза ООН потребовала пересмотреть решение в отношении Младича, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Гааге, и передать генерала в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям.

«Я бы сказал, что суд имеет обязательства перед государствами, особенно перед Россией — постоянным членом Совбеза ООН — ответить на этот запрос. Было бы неуважением по отношению к РФ и Сербии, чьим гражданином он является, если бы председатель суда [Грасиела Гатти Сантана] не сформулировала бы и не высказала позицию по этому вопросу», — отметил Младич-младший.

Дарко заметил, что председатель могла бы ответить на вопрос на заседании. Она не посчитала нужным это сделать, соответственно, «дипломатически исправно ей ответить письменно».

По его словам, близкие постоянно навещают генерала в тюрьме, за месяц его посетили жена, сын и внук.

«Мы стараемся как можно чаще его посещать, чтобы насколько можно его поддержать, чтобы он мог выдержать», — пояснил Младич-младший.

Ранее Дарко сообщил, что состояние здоровья генерала Младича приближается к критическому, необходимо лечение вне тюрьмы в Гааге.