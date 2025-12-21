В Сербии рассказали, на каком этапе находится процесс по освобождению Младича

Семья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича ждет ответ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянии здоровья, рассказал сын генерала Дарко Младич. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российская сторона на заседании Совбеза ООН потребовала пересмотреть решение в отношении Младича, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Гааге, и передать генерала в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям.

«Я бы сказал, что суд имеет обязательства перед государствами, особенно перед Россией — постоянным членом Совбеза ООН — ответить на этот запрос. Было бы неуважением по отношению к РФ и Сербии, чьим гражданином он является, если бы председатель суда [Грасиела Гатти Сантана] не сформулировала бы и не высказала позицию по этому вопросу», — отметил Младич-младший.

Дарко заметил, что председатель могла бы ответить на вопрос на заседании. Она не посчитала нужным это сделать, соответственно, «дипломатически исправно ей ответить письменно».

По его словам, близкие постоянно навещают генерала в тюрьме, за месяц его посетили жена, сын и внук.

«Мы стараемся как можно чаще его посещать, чтобы насколько можно его поддержать, чтобы он мог выдержать», — пояснил Младич-младший.

Ранее Дарко сообщил, что состояние здоровья генерала Младича приближается к критическому, необходимо лечение вне тюрьмы в Гааге.