Бумажку со словами «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» нашли в файлах Эпштейна

Среди опубликованных Министерством юстиции США материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили бумажку, на которой английскими буквами выведены слова «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Об этом сообщил Telegram-канал RT.

При этом около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.