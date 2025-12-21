Глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выразила мнение, что определенные публикации в СМИ демонстрируют заинтересованность НАТО и Европейского союза в поддержании существующего конфликта между Россией и Украиной.

В своем заявлении она отметила, что подобного рода материалы препятствуют усилиям, предпринятым Дональдом Трампом с целью достижения мирного урегулирования.

