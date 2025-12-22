Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные против РФ санкции уничтожили Европу, хотя вводились с целью сокрушения России.

"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они уничтожили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает", - написал он в X.

Орбан подчеркнул, что это цена плохих решений, в связи с чем необходимы переговоры, а не эскалация ситуации.

Лавров анонсировал ответ России на западные санкции

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее урегулирование исключительно мирным путем. Орбан не раз отмечал, что военные действия в соседней стране и западные санкции против России нанесли венгерской экономике ущерб в размере от €20 млрд до €30 млрд.