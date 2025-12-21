Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и законодатели в Конгрессе поддерживают возможный конфликт России и НАТО, написал экс-помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Флинн в своем аккаунте в социальной сети X.

Бывший чиновник прокомментировал слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, ранее опровергавшей утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины. По словам Флинна, Евросоюз и НАТО, за исключением США, «отчаянно хотят войны с Россией».

При этом экс-помощник президента высказал мнение, что ЦРУ действует заодно с британской разведкой.

«Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в Конгрессе хотят чертовой постоянной войны. Меня лично тошнит от всего этого», — написал Флинн.

Он также добавил, что конфликты в Афганистане и Ираке «тянулись 20 лет», США потеряли триллионы долларов и получили огромный удар по престижу.

Флинн посоветовал действующему президенту Дональду Трампу «стоять на своем» в отношении ситуации в Восточной Европе. По его словам, американский народ больше не хочет тратить деньги на Владимира Зеленского, которого Флинн назвал «мелким диктатором, задерживающим оппозиционеров в собственном парламенте».

