Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о незыблемости статуса Гренландии в составе Дании, увидев в нем юридический конфликт в позиции Евросоюза.

© Сергей Киселев / АГН Москва

Дипломат привела слова Каллас о том, что Гренландия является автономной территорией Дании, и любые изменения ее статуса — внутреннее дело гренландцев и датчан. Каллас также призвала всех партнеров уважать суверенитет и территориальную целостность, ссылаясь на Устав ООН.

— Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косова, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Италии Маттео Сальвини во вторник, 16 декабря, заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не российскую экономику, а европейскую. Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву», и выразил сомнение в том, что это удастся сделать президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, главе европейской дипломатии Кае Каллас и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.