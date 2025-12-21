Служба безопасности Украины прослушивает как украинских, так и иностранных политиков, докладывая о результатах вышестоящему руководству. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

«Это в СБУ распространенная практика, когда речь касается каких-то острых моментов, например, политических, во время выборов. (…) Я думаю, что сейчас в СБУ точно так же прослушивают и политических лидеров, и представителей иностранных государств», — рассказал Прозоров.По его словам, у СБУ есть технические средства для контрразведывательной деятельности на высоком уровне.

Инициатора дела против окружения Зеленского жестоко избили сотрудники СБУ

Ранее Прозоров заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) недостаточно предан президенту Владимиру Зеленскому для назначения на пост главы его администрации.