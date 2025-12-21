Канцлер Германии Фридрих Мерц в попытках продвинуть незаконное изъятие активов России в Европейском союзе (ЕС) оказался в изоляции среди коллег по объединению. Об этом заявила газета Berliner Zeitung со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, в похожей ситуации оказалась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также придерживалась жесткой риторики по этому вопросу.

— Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение, — говорится в материале.

Почему ЕС отказался использовать замороженные активы Банка России

По данным СМИ, в ЕС назвали премьер-министра Италии Джорджу Мелони «убийцей» плана по изъятию российских активов. Незадолго до этого появилась информация, что она выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий такого шага в будущем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, сообщил, что вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов больше не планировалось обсуждать на саммите объединения в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон также признал, что конфискация принадлежащих России активов будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».