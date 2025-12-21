Власти Венесуэлы обвинили США в похищении людей из-за нефти

Власти Венесуэлы обвинили США в насильственном похищении экипажа танкера с венесуэльской нефтью и захвате судна в международных водах. Об этом говорится в официальном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале вице-президента Делси Родригес.

«Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и категорически отвергает захват и кражу ещё одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, и насильственное похищение экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», — заявили в документе.

Венесуэла назвала инцидент вопиющим нарушением международного права и намерена добиться наказания виновных через ООН.

Axios со ссылкой на источники писало, что военнослужащие ВС США поднялись на борт танкера 20 декабря у побережья Венесуэлы. По данным агентства, такой поступок стал демонстрацией силы Вашингтона и сигнал президенту Николасу Мадуро.

