В Эстонии уволили водителя школьного автобуса за прослушивание речи Путина

В Эстонии уволили водителя школьного автобуса, который слушал по радио обращение президента России Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель профессионально-технического центра Ида-Вирумаа Хендрик Агур, передает EADaily.

© Lenta.ru

«Дьявол знает, что это такое, и я этим не горжусь. Сегодня я принял школьный автобус от водителя, с которым расторг трудовые отношения. Я включил радио… и испугался, потому что не мог поверить своим ушам — не нужно долго слушать [в тот момент говорил Путин] — но именно в такой обстановке наши ученики ездили, например, в учебные поездки или на тренировки», — отметил Агур.

По словам Агура, новый водитель, «помимо следования эстонской системе ценностей», должен будет обеспечить «языковую среду».

Ранее в Одессе женщину-водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов.