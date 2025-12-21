Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и их СМИ стремятся подорвать усилия главы Белого дома Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

Об этом он написал в соцсети Х в ответ на публикацию Габбард.

«Именно», — говорится в сообщении.

Ранее Габбард назвала ложью утверждения СМИ, что Россия якобы планирует вторжение в Европу.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил Габбард признательность за разоблачение «глубинного государства».