Европа должна наладить диалог с Россией и прекратить мешать урегулированию украинского конфликта, заявил в своей статье для журнала Spectator эксперт Марк Галеотти.

Он подчеркнул, что Западу уже пора начинать закладывать основу для мирных отношений с Россией в будущем, а частью процесса «коалиции желающих» должна была стать стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине.

«Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, Путин прав, не прислушиваясь к нам», — цитирует Галеотти РИА Новости.

Эксперт также добавил, что бесполезная и агрессивная риторика в адрес Москвы со стороны лидеров ЕС значительно усугубила возможность улучшить отношения с Россией.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник ранее заявил газете «Известия», что Украине и ЕС лучше двигаться в сторону урегулирования кризиса, чем выдумывать искусственные преграды для переговоров.