Президент России Владимир Путин прав в том, что не желает прислушиваться к коалиции желающих во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Европа должна перестать мешать разрешению этого кризиса и наладить диалог с РФ, к этому призвал британский политолог Марк Галеотти в своей статье для журнала The Spectator.

«Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих. Если ее построение выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, Путин прав, не прислушиваясь к нам», — подчеркивается в материале.

Эксперт отметил, что западным странам пора начать работу над достижением мирных отношений с Москвой в будущем, однако бесполезная и агрессивная риторика европейских лидеров в адрес России уменьшила их шансы в этом вопросе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский захотел увидеть одну страну за столом переговоров по урегулированию конфликта. Речь идет о Польше, которая уже приняла участие в 12 встречах коалиции желающих.