Стали известны планы Ирландии на вступление в НАТО

Ирландия пока не планирует вступать в НАТО, граждане страны настороженно воспринимают данную идею, заявил «Известиям» посол России в республике Юрий Филатов.

Дипломат также отметил, что Ирландия долгое время настаивала на своём военном нейтралитете, и в альянсе это решение уважали.

Посол при этом добавил, что Москва не рассматривает Ирландию как угрозу национальным интересам России, при этом углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без внимания Кремля и будет учитываться в военно-политическом планировании.

«В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден — отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно», — подчеркнул Филатов.

В Euractiv ранее писали, что Ирландия задумалась о вступлении в НАТО.

Почётный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс между тем заявил, что новая волна расширения НАТО представляет угрозу для России.