Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в стремление России якобы завоевать Европу. Об этом глава ведомства написала в соцсети X.

"Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента (США Дональда – прим. ред.) Трампа по достижению мира на Украине - на самом деле, и в Европе, - делая ложные утверждения, что "разведывательное сообщество США" якобы разделяет и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы", - заявила Габбард.

До этого американские СМИ сообщили о том, что, согласно данным разведки, президент РФ Владимир Путин вынашивает планы по "захвату всей Украины и стран Балтии".

Это утверждение подтверждалось со стороны журналистов, в частности, заявлениями лидеров прибалтийских стран. Во время "Итогов года" Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию "будут уважать". Он также заверил, что Россия не планирует воевать с НАТО.