Отношения России и стран НАТО находятся в худшем состоянии за последние годы, рост напряженности вынуждает стороны прибегать к экстраординарным мерам. Как отметили польские аналитики, Кремль недавно развернул свое самое опасное оружие и направил его на EC. Об этом сообщает издание Interia.

«Самое опасное российское оружие размещено в Беларуси и нацелено на ЕС. <…> Россия готовится защищать свою территорию и своего близкого союзника в случае полномасштабной войны с НАТО», – пишут авторы польского издания.

Размещение ракет «Орешник» в Беларуси подтверждено президентом Александром Лукашенко. Также Владимир Путин сообщил о готовности ракетных комплексов к применению в кратчайшие сроки – менее чем через две недели. Этот маневр укрепляет позиции Минска как ключевого союзника России и служит ответом на давление со стороны НАТО. Ракеты «Орешник» имеют возможность поражать стратегически важные объекты и столицы европейских стран. Их характеристики позволяют России взять на мушку практически всю территорию ЕС, что вызывает серьезные опасения на Западе.

Кроме того, ракетам «Орешник» присуща высокая скорость – более 10 Махов (около 12 300 км/ч), а также способность маневрировать в полете, что делает их перехват крайне сложной задачей. Польские эксперты отмечают, что в настоящее время ни одна европейская страна не располагает эффективной защитой от этого оружия. Системы Patriot, несмотря на свою известность, оказались неэффективны, пишет АБН24. Ранее несокрушимость российской ракеты «Орешник» признал Зеленский.