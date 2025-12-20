Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего напрасно теряют военную технику, полученную от Запада. Такое мнение высказали журналисты издания Military Watch Magazine.

«Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ», — говорится в статье.

Высший офицерский состав объясняет ситуацию «чудовищными потерями живой силы, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин», подчеркнули авторы.

Как уточняется, неэффективное использование дорогостоящих машин на поле боя стало ключевой причиной колоссальных потерь на фронте. Так, большая часть танков Abrams сгорела на поле боя. Таким образом, украинская армия потеряла до 87 процентов поставленного союзниками вооружения, включая танки, резюмировали в статье.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Украина понесла серьезные потери стратегических резервов. До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов раскрыл потери ВСУ в 2025 году. По его словам, потери украинской армии достигли почти полумиллиона человек.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины на курском направлении лишились свыше 76 тысяч солдат.