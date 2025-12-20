Выяснилось, что обсуждали Макрон и Зеленский между собой

Французский лидер Макрон поднимал с Зеленским вопрос о потенциальном установлении прямых контактов между Европой и Россией, если американские усилия по мирному урегулированию не приведут к результатам.

В ответ Зеленский отклонил это предложение, подчеркнув, что для него ключевым является «поддержание крепкого альянса с Соединенными Штатами и европейскими государствами». Он уточнил, что первостепенной задачей видит формирование «формата единства с США и союзниками», утверждая, что именно такая коалиция обладает наибольшей прочностью и действенностью.

Зеленский отметил, что на данном этапе отсутствует какая-либо основа для мирных соглашений и не исключил вероятность того, что достижение таких договоренностей может оказаться невозможным. Он также проинформировал о поступившем из Вашингтона предложении организовать прямые переговоры с участием представителей Украины, США, России и, возможно, некоторых европейских стран.