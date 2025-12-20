Зеленский сделал заявление после ударов ВС РФ по Одессе

Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро прокомментировал последствия российских ударов по объектам в Одесской области. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Глава государства возложил часть ответственности за разрушения на подразделения противовоздушной обороны.

«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и Сырским», — заявил Зеленский, указав на внутренние разбирательства с военным руководством.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении мощного удара по энергетическим объектам в регионе, которые используются Вооружёнными силами Украины. По данным украинской энергетической компании ДТЭК, в результате атаки было повреждено около двадцати электроподстанций.

Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута

Российские удары по инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и связи, позиционируются как ответные меры на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.