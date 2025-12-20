США пытались захватить у побережья Венесуэлы еще одно судно

США пытались задержать в международных водах у берегов Венесуэлы еще одно судно, передает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

В материале говорится, что операцией руководила Береговая охрана Соединенных Штатов, но не уточняется, где находится судно.

На этой неделе США нанесли удар по "судну наркоторговцев" в восточной части Тихого океана. Это произошло после объявления президента Дональда Трампа о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее". Он признал правительство республики террористической организацией за "кражу" активов Вашингтона, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США "не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред" Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые "должны быть немедленно возвращены".