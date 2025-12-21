Солдаты ВС США поднялись на борт танкера с венесуэльской нефтью

Американские военнослужащие поднялись на борт судна у побережья Венесуэлы с целью подать сигнал президенту страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает портал Axios.

© Газета.Ru

"Это послание (президенту страны Николасу) Мадуро", - приводит портал Axios слова одного из своих собеседников.

По информации журналистов, речь идет о "перевозящем венесуэльскую нефть танкере, не находящемся под санкциями США".

"Как дает понять эта демонстрация силы, администрация (президента США Дональда) Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет", - отмечает издание.

Как отмечается, в настоящее время остается неизвестным, планируют ли США забрать нефть, находящуюся на судне, под свой контроль или нет. 20 декабря США пытались задержать в международных водах у берегов Венесуэлы еще одно судно. Тогда операцией руководила Береговая охрана Соединенных Штатов, притом не уточнялось, где именно находится судно.