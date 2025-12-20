Западные страны обиделись на слова президента России Владимира Путина об «европейских подсвинках», пишет обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для журнала The National Interest.

Накануне российский лидер рассказал во время прямой линии, что, говоря о «подсвинках» с военными, не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал «группу лиц», которые надеялись «поживиться на развале России».

«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — отметил автор статьи.

По его словам, высказывания президента России унизили европейских лидеров, которые оказывали и оказывают финансовую поддержку Украине.

Меткую фразу Путина, которую не смогли перевести иностранцы, внесут в словарь

Обозреватель предположил, что уничижительные слова Путина были ответом на резкие высказывания, которые позволяли себе в его адрес европейские лидеры в ходе публичных выступлений.