Стало известно, что Израиль готовит новые удары по Ирану

Израиль готовится к новым военным операциям против Ирана и планирует заручиться поддержкой США. Как сообщает NBC News со ссылкой на свои источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом во время их предстоящей встречи в конце декабря в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Основной причиной для эскалации, по данным издания, является опасение Израиля по поводу быстрого восстановления Ираном своих военных программ. Тегеран активно наращивает производство баллистических ракет, которое, по утверждениям израильских властей, может достичь объёма в 3000 единиц в месяц, создавая угрозу для Израиля и всего региона. Кроме того, вызывают беспокойство работы по восстановлению объектов по обогащению урана, повреждённых ранее в результате атак.

На встрече Нетаньяху, как ожидается, представит Трампу разведданные, доказывающие, что иранская ракетная программа представляет непосредственную угрозу интересам США. Израильский лидер также планирует обсудить конкретные варианты участия или поддержки со стороны Вашингтона в планируемых операциях.

Эта дискуссия указывает на возможное согласование новых ударов, направленных на срыв ядерных и ракетных проектов Ирана.