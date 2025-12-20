Американские разведывательные отчёты говорят, что президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, принадлежавшие бывшей советской империи». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «6 анонимных источников, близких к американской разведке».

По словам одного из источников, самый свежий из отчетов «датируется концом сентября».

«Отчёты представляют совершенно иную картину по сравнению с той, которую рисовали президент США Дональд Трамп и его переговорщики по миру в Украине, которые заявили, что Путин хочет положить конец конфликту», — пишет Reuters.

Агентство отмечает, что разведданные также противоречат заявлениям Путина. Он неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозу для Европы.

«Серьезная угроза для Лондона»: Путин разворачивает новейшую ракету под боком у НАТО

При этом Reuters приводит комментарий Майка Куигли – члена комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии, который никогда не скрывал, что выступает на стороне Киева.

«Разведка всегда заключалась в том, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки в этом абсолютно убеждены. Республики Прибалтики думают, что они первые на очереди», — сказал Куигли.

Ранее Владимир Путин назвал лживыми и бредовыми попытки западных политиков запугать Европу российской угрозой.