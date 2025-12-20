Анализ ситуации на Украине не позволяет определить с точностью, кто на кого напал, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 19 декабря, в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из собственного бюджета.

«Они [европейцы] завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — отметил Орбан.

Жители стран ЕС, уточнил глава камина, полагают, что помогают стране, которая подверглась насилию.

Орбан написал письмо Путину

Премьер заметил, что Западной Европе считают — конфликт «ничего не будет стоить [европейцам], поскольку в итоге все покроют репарации России». Он добавил, что это не так — именно европейцы несут и будут нести все издержки.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский саркастически «поздравил» Орбана с «получением» высокой награды — ордена Ленина.

https://news.rambler.ru/world/55798711

Его «поздравление» прозвучало на фоне слов премьера о том, что Будапешт добился изменения позиции ЕС по российским активам.