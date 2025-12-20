Зеленский ответил на предложение Путина по выборам

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия возможного проведения голосования. Об этом он Португалии..

Владимир Зеленский в ответ на предложение Владимира Путина учесть голоса украинцев, проживающих в России, заявил, что выборы не будут проводиться на территориях, утраченных Киевом.

«На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал украинский лидер на пресс-конференции.

При этом Зеленский признал организационные сложности из-за большого числа граждан, находящихся за рубежом, и сообщил, что МИД работает над созданием заграничной инфраструктуры для голосования.

Путин: Россия может остановить удары вглубь Украины ради выборов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Он также подчеркнул, что граждане Украины, проживающие на российских территориях, тоже должны иметь возможность проголосовать.