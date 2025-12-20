Владимир Зеленский нашел виновных во «множестве проблем» в Одессе и Одесской области, где были нанесены удары по инфраструктуре и энергетике, связанной с ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский высказался о ситуации в Одессе на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро. Он возложил вину на «ответственных за ПВО».

«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем», — заявил глава киевского режима.

По его словам, диалог идет «между мной и Сырским».

Неделю назад ВС РФ нанесли мощный удар возмездия по объектам, используемым ВСУ в Одессе и области. Повреждения получили 20 электроподстанций и другие цели. Атака была предпринята после нападений ВСУ на гражданские суда в Черном море.

Накануне эксперт по энергетике заявил, что одесский регион может столкнуться с постоянным «полублэкаутом» из-за истощения энергосистемы.