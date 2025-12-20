Зеленский сделал заявление о мирном соглашении

Зеленский не исключил ситуацию, при которой не удастся достичь мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает издание «Страна».

Зеленский сделал это заявление в субботу на встрече с премьер-министром Португалии.

«Мирное соглашение существует не только на бумаге — оно есть тогда, когда война остановлена», — заявил он.

По его словам, Вашингтон предложил прямой формат переговоров с участием Украины, США, России. Возможно, будет задействован и ЕС.

Зеленского упрекнули в «отмазках» после ответа Путину

Кроме того, Зеленский утверждает, что украинский МИД сейчас обсуждает создание инфраструктуры для президентских выборов.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна «понести ответственность».