Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с противовоздушной обороной (ПВО) в Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Глава государства назвал проблемы в работе ПВО причиной прилетов по области, которые ведут к масштабным разрушениям в регионе.

«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и [главкомом Вооруженных сил Украины Александром] Сырским», — говорит Зеленский.

Ранее Зеленский говорил о том, что у некоторых систем ПВО Украины нет ракет. По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.