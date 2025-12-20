Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с противовоздушной обороной (ПВО) в Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».
Глава государства назвал проблемы в работе ПВО причиной прилетов по области, которые ведут к масштабным разрушениям в регионе.
Ранее Зеленский говорил о том, что у некоторых систем ПВО Украины нет ракет. По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.