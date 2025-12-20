Город Николаев на юге Украины остался без света

Украинский город Николаев остался без электроснабжения, сообщил мэр Александр Сенкевич.

«Без электроэнергии остался и Николаев», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в городе разворачивают некие «пункты несокрушимости».

Ранее сообщалось, что несколько населённых пунктов Николаевской области остались без электричества.

Накануне вечером издание «СТРАНА.ua» писало, что подконтрольные ВСУ Херсон и Николаев частично обесточены.

До этого в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.