Город Николаев на юге Украины остался без света
Украинский город Николаев остался без электроснабжения, сообщил мэр Александр Сенкевич.
«Без электроэнергии остался и Николаев», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, в городе разворачивают некие «пункты несокрушимости».
Ранее сообщалось, что несколько населённых пунктов Николаевской области остались без электричества.
Накануне вечером издание «СТРАНА.ua» писало, что подконтрольные ВСУ Херсон и Николаев частично обесточены.
До этого в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.