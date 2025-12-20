План Евросоюза по Украине вызвал возмущение на Западе

План Евросоюза (ЕС) по конфискации российских активов для финансирования Киева провалился, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Вместо конфискации Украине предоставят кредит, гарантированный бюджетом ЕС. Автор статьи для западного издания уверен, что Киев никогда не выплатит предоставленный кредит, так как условием для этого выступают репарации от России, которых не будет. Итогом решения окажется ситуация, при которой Европа столкнется с убытками.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудили и решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.