Бывший министр обороны Латвии осудил ЕС за трусость

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс осудил Евросоюз за «трусость в отношении российских активов». Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

Накануне стало известно, что участники саммита ЕС, проходившего 18-19 декабря, приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы.

Пабрикс заметил, что чиновники Европейского союза достигли цели, которая позволяет финансировать Украину, что хорошо само по себе.

«Одновременно этот эпизод показал, что внутри Европейского союза существует раскол в отношении России: страны ЕС не способны предпринять действительно жёсткие шаги против неё, и Россия это видит», — отметил экс-министр.

По мнению Пабрикса, по-настоящему жесткой мерой было бы «просто использовать замороженные активы без страха столкнуться с российским давлением».

Россия задействует весь доступный ей инструментарий, констатировал бывший министр. Он уточнил, что Москва использует ресурсы дружественных ей стран в Европейском союзе, что, в свою очередь, «наглядно демонстрирует внутреннюю слабость нашего союза».