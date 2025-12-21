На Западе предрекли бьющий бумерангом по Европе ответ Путина по российским активам

Западное издание Die Welt Владимира Путина на предоставление Киеву кредита. По мнению журналистов, схема, по которой долг Украины должна будет выплатить Москва, не сработает, и решение ударит по европейцам бумерангом.

Авторы материала считают, что Россия находится в более выгодной позиции в вопросе переговоров, поскольку есть продвижение на линии соприкосновения и резервы, обеспечивающие готовность к длительному противостоянию.

«Путин <…> может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров», — отметили журналисты.

По их словам, решение Евросоюза по финансированию Киева также может встретить сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа.

Стало известно, кто заблокировал решение по изъятию российских активов

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.