Стало известно о новом предложении Ватикана по Украине

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов пообщался с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Выяснилось, что папа римский Лев XIV приветствует мирный процесс по Украине, а Ватикан предлагается как площадка для переговоров, передает РИА Новости.

Севастьянов сообщил, что накануне пообщался с кардиналом Пьетро Паролином.

«Он сказал, что папа Лев XIV приветствует мирные переговоры по Украине и считает необходимым завершить их как можно быстрее», — сказал Севастьянов.

Госсекретарь также предложил Ватикан как возможную площадку для переговоров, поскольку Римско-католическая церковь занимает нейтралитет и не участвует в конфликте.

«Он сказал, что Ватикан как нейтральное государство мог бы стать идеальной площадкой для переговоров, что есть соглашение Ватикана с Италией, которое гарантирует доступ любого человека на территорию Ватикана по приглашению Ватикана», — добавил Севастьянов.

В декабре Папа Римский Лев XIV встречался с Владимиром Зеленским, приехавшим в Ватикан.