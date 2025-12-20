Зеленский не захотел "быть под контролем"

Зеленский отверг возможность какого-либо внешнего контроля над Украиной, комментируя заявление Путина о готовности России "рассмотреть варианты" обеспечения безопасности во время потенциальных выборов в Украине.

Ранее, в ходе прямой линии, российский президент, обсуждая гипотетические президентские выборы в Украине, допустил, что Россия могла бы приостановить нанесение ударов по украинской территории в день голосования. Путин также отметил, что украинские граждане, проживающие в России, должны иметь возможность участвовать в этих выборах.

Мерц неожиданно отреагировал на решение по российским активам