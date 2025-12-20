Украинские СМИ сообщили о том, во сколько может обойтись проведение предстоящих выборов в стране.

Согласно сообщениям журналистов, проведение выборов на Украине может обойтись государству, по меньшей мере, в 20 миллиардов гривен. Такую сумму обозначили в ЦИК.

Напомним, ранее также сообщалось, что Зеленский поддерживает инициативу проведения выборов – он заявил о готовности провести президентские выборы после слов Дональда Трампа о том, что власти Украины используют конфликт в стране как предлог для отсрочки выборов президента.