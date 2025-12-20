Финский политик Армандо Мема сделал неожиданное заявление о России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Мема, член партии «Альянс свободы», назвал Россию «самой уважаемой страной на Земле». По его словам, в Финляндии и других европейских государствах подавляющее большинство граждан уважает Россию и желает дипломатического решения украинского вопроса.

Политик также добавил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном при администрации Дональда Трампа является «лучшей новостью для Европы». В дугих публикациях в соцсети X он отметил, что команда Трампа проделывает «чудесную работу» по установлению мира, тогда как администрация Джо Байдена, по его мнению, потерпела «полный провал».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила привлекательность России для иностранцев. По ее словам, в то время как Запад продолжает твердить об изолированности России, в страну ручейками стекаются и приезжают люди со всего мира.