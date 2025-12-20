Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям. В этом отношении у России стоит поучиться. Такое заявление сделал глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо, сообщает РИА Новости.

Дипломат выступил на Форуме партнерства Россия-Африка, проходящем в Каире. Он отметил, что Россия сейчас располагает всеми необходимыми технологиями, несмотря на введенные санкции.

«Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила», — сказал министр.

По его словам, главную роль в этом играет образование. Оно также является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.

Форум партнерства Россия-Африка проходит 19-20 декабря в Каире. Участвует более 50 стран Африки, на мероприятии прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.