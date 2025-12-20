В Польше поздравили Орбана с «орденом Ленина»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский снова саркастически «поздравил» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с «получением» высокой награды — ордена Ленина. Об этом пишет РБК.

Накануне глава венгерского кабмина рассказал в соцсетях о результатах саммита Евросоюза, на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине. Он добавил, что Будапешт не позволил Брюсселю объявить войну России, используя российские ресурсы.

«Поздравляю», — написал Сикорский и прикрепил к комментарию изображение высшей награды СССР.

Напомним, что 13 декабря глава венгерского кабмина заявил, что манипуляции с суверенными российскими активами, замороженными в европейских банках, станут объявлением войны со стороны Евросоюза.

Орбан назвал причину выдачи кредита на €90 млрд Украине

За этим последовал выпад со стороны польского политика о том, что венгерский премьер якобы «получил орден Ленина».

Известный ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Сикорский обвиняет Орбана в преступлении, заключающемся в стремлении к миру и процветанию для своей страны и Европы. Он добавил, что Польша заслуживает гораздо лучшего, чем «эти продажные слуги другого государства».