Консульство Польши в Брюсселе облили красной краской, на фасад нанесли нецензурные лозунги.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюр, передает РИА Новости.

«В четверг на фасаде здания консульского отдела посольства Польши в Брюсселе появились лозунги политического характера», — сказал представитель МИД Польши.

Отмечается, что герб Польши на фасаде консульства залит красной краской.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской.

20 июня 2023 года стало известно, что польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на Андреева.