Канцлер ФРГ Фридрих Мерц положительно охарактеризовал решение Совета ЕС предоставить Украине финансирование из общего бюджета вместо использования суверенных российских активов, замороженных в европейских банках. Об этом пишет Tagesthemen.

По данным портала, участники саммита ЕС, проходившего 18-19 декабря, приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета организации, отказавшись использовать замороженные российские активы.

«Это решение даже лучше, чем то, что я предлагал ранее», — отметил Мерц.

Глава немецкого кабмина уточнил, что средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации.