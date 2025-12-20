Президент Киргизии прибыл с визитом в Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече глав государств - членов СНГ в Санкт-Петербурге.

"Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию. <...> В ходе визита запланирована встреча лидеров Кыргызстана и России. Также Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

В аэропорту Пулково Жапарова встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках мероприятий, в частности, планируется обсуждение вопросов евразийской интеграции, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества, кооперации в энергетике.